Fiorentina, i tifosi sul piede di guerra: "Un fallimento, la pazienza è finita"

IL COMUNICATO

Duro comunicato della tifoseria organizzata e tutti nel mirino: dalla società ai giocatori, fino al presidente Commisso

© Getty Images Dopo la dolorosa sconfitta nella finale di Conference League, acque agitate in casa Fiorentina. La tifoseria organizzata ha emesso un duro comunicato, mettendo nel mirino tutti: dalla società ai giocatori, fino al presidente Commisso. Parole e toni molto duri, in cui si parla di fallimento, pazienza finita, atteggiamento indegno e mancanza di attributi da parte di alcuni giocatori. La nota si chiude con l'invito al patron a dar vita ad un progetto sportivo serio e all'altezza della città di Firenze.

IL COMUNICATO

"I conti si fanno alla fine e la fine è arrivata. Avevamo promesso sostegno incondizionato fino alla fine della stagione, spinti dalla speranza e dalla voglia di coronare un sogno tutti insieme. Certamente da parte nostra questo non è mai mancato. Sostegno che purtroppo non è stato ripagato, in primo luogo dalla società Fiorentina, che nel mercato di Gennaio, non ha avuto ne la voglia né il coraggio di andare a migliorare una squadra inaspettatamente quarta in classifica e in corsa su tre competizioni, e questo di certo non lo abbiamo dimenticato.

In secondo luogo dalla squadra, e in particolare da ALCUNI giocatori che con un atteggiamento INDEGNO sono complici del fallimento di ieri, dimostrando di essere uomini senza palle e senza alcun rispetto per una città e per il suo popolo. Siamo convinti che la sconfitta di ieri sia frutto di una PESSIMA gestione sportiva e una assenza di programmazione che va avanti da anni. Ora la pazienza è finita.

È arrivato il momento delle risposte, e pretendiamo che la presidenza chiarisca velocemente quali siano i reali obiettivi sportivi della società Fiorentina, perche Firenze non festeggia per degli ottavi posti, e soprattutto non gioisce per la coppa del fair play finanziario! Presidente Commisso, il primo che ci deve dare delle risposte è lei, siamo arrivati ad un bivio: non esistono più vie di mezzo. É il momento di investire seriamente affidandosi a dirigenti COMPETENTI per dar vita ad un progetto sportivo serio e all'altezza di questa città. FIRENZE MERITA DI PIÙ!"