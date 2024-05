L'Olympiacos vince la Conference League: Fiorentina ko 1-0 ai supplementari 

Fiorentina, maledizione Conference: vince l'Olympiacos







































1 di 21 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Finale di Conference League ancora amara per la Fiorentina, che ad Atene viene battuta 1-0 dopo i tempi supplementari dall'Olympiacos: per i greci e la Grecia intera è il primo trofeo internazionale della storia. La posta in palio è altissima e viene fuori una finale con davvero poche emozioni nei 120'. Terracciano è bravissimo su Podence per due volte nel primo tempo e poi sull'ex Jovetic ai supplementari, mentre per la Viola l'occasione più ghiotta capita a Kouamé che colpisce male e Tzolakis si salva in angolo. Al 110' il portiere greco dice no a Ikoné. Poi al 116' El Kaabi, fin lì in ombra, fa secco in tuffo di testa Terracciano e regala il trofeo all'Olympiacos.