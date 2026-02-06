Liverpool, Slot: "La sfida contro il City dirà a che punto siamo"

06 Feb 2026 - 13:15

La sfida col Manchester City sarà un importante banco di prova per il Liverpool, annuncia Arne Slot in vista del big match di Premier League in programma domenica pomeriggio. "Il City resta una forza e lo sarà sempre, per noi sarà un altro momento per vedere a che punto siamo nella crescita. Sappiamo anche quanto sia importante fare un risultato, ma questo vale per tutti, anche perchè è cominciata la fase finale della stagione, quindi i punti contano sempre di più", ha detto l'allenatore olandese, che al momento guarda dal basso in alto il collega Guardiola, che lo precede di otto punti in classifica ma che sua volta è a -6 dall'Arsenal capolista.

I Reds cercano di riagganciare la zona Champions - al momento sono sesti ma indietro di soli due punti rispetto al Manchester United che è quarto - e per riuscirci Slot conta anche su Florian Wirtz, che dopo un inizio faticoso comincia a mostrare le doti che hanno convinto il club a pagarlo cento milioni di sterline al Bayer Leverkusen. Il tedesco si presenta domenica forte di una serie positiva di sei gol nelle sue ultime dieci presenze con i campioni d'Inghilterra in carica. Slot ha ignorato le critiche iniziali, continuando a schierarlo in squadra, una scelta che si è rivelata giusta. "Il merito dei miglioramenti è soprattutto suo ma un allenatore ha il dovere di insistere e continuare a farlo giocare, perché è l'unico modo in cui i giocatori possono migliorare".

Callegari: "Juve, crollo psicologico e rosa corta"

Napoli, rincorsa scudetto: perché sì e perché no

Benzema, tripletta show all'esordio con l'Al Hilal

Juve fuori dalla Coppa

La delusione di Spalletti

Festa grande per la "Dea"

Inter, testa al Sassuolo

Hojlund, suona la sveglia

Inter, Cocchi e Kamate

Inter, Cocchi e Kamate

Totti-Roma, ci risiamo

Maldini, un futuro da 9

Fiorentina, ecco Paratici

Benzema, tris per Inzaghi

Pisa e Verona, la partita dei debutti in panchina

Callegari: "Juve, crollo psicologico e rosa corta"

