Liverpool, Slot: "La sfida contro il City dirà a che punto siamo"

I Reds cercano di riagganciare la zona Champions - al momento sono sesti ma indietro di soli due punti rispetto al Manchester United che è quarto - e per riuscirci Slot conta anche su Florian Wirtz, che dopo un inizio faticoso comincia a mostrare le doti che hanno convinto il club a pagarlo cento milioni di sterline al Bayer Leverkusen. Il tedesco si presenta domenica forte di una serie positiva di sei gol nelle sue ultime dieci presenze con i campioni d'Inghilterra in carica. Slot ha ignorato le critiche iniziali, continuando a schierarlo in squadra, una scelta che si è rivelata giusta. "Il merito dei miglioramenti è soprattutto suo ma un allenatore ha il dovere di insistere e continuare a farlo giocare, perché è l'unico modo in cui i giocatori possono migliorare".