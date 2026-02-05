Fiorentina, Paratici: "Le grandi pressioni mi stimolano di più: testa nel carrarmato e soffriamo per salvarci"

"Colgo l'occasione per ringraziare tutta la famiglia Commisso e il direttore generale Alessandro Ferrari e il Tottenham che mi ha dato la possibilità di venire alla Fiorentina. Ho deciso di venire alla Fiorentina il 16 dicembre, la squadra aveva 6 punti in campionato. Una situazione che poteva sembrare da incosciente, invece era una scelta coraggiosa. Ho pensato che la Fiorentina abbia una grandissima proprietà, delle infrastrutture di grandissimo livello e una città che è un brand super internazionale. In Premier League ho imparato che tutto questo conta". Così Fabio Paratici, oggi al Rocco B. Commisso Viola Park a Bagno a Ripoli, nel corso della sua prima conferenza stampa da direttore sportivo della Fiorentina, incarico che ha assunto ufficialmente ieri, martedì 4 febbraio, dopo aver concluso il rapporto con il Tottenham.