Fiorentina, Paratici: "Le grandi pressioni mi stimolano di più: testa nel carrarmato e soffriamo per salvarci"
Presentazione ufficiale del nuovo ds viola: "Clausola di rescissione se retrocessi? Non c'è nulla"
"Colgo l'occasione per ringraziare tutta la famiglia Commisso e il direttore generale Alessandro Ferrari e il Tottenham che mi ha dato la possibilità di venire alla Fiorentina. Ho deciso di venire alla Fiorentina il 16 dicembre, la squadra aveva 6 punti in campionato. Una situazione che poteva sembrare da incosciente, invece era una scelta coraggiosa. Ho pensato che la Fiorentina abbia una grandissima proprietà, delle infrastrutture di grandissimo livello e una città che è un brand super internazionale. In Premier League ho imparato che tutto questo conta". Così Fabio Paratici, oggi al Rocco B. Commisso Viola Park a Bagno a Ripoli, nel corso della sua prima conferenza stampa da direttore sportivo della Fiorentina, incarico che ha assunto ufficialmente ieri, martedì 4 febbraio, dopo aver concluso il rapporto con il Tottenham.
Paratici: "Testa nel carrarmato e soffriamo per salvarci" - "Sono sicuro che la Fiorentina meriti altri livelli ma adesso dobbiamo pensare che per i prossimi 4 mesi dobbiamo mettere la testa nel carrarmato e soffrire per salvarci "ha poi continuato Paratici. "Poi penseremo a costruire tutto il resto. Ho firmato 4 anni e mezzo, ho accettato quando la squadra era ultima in classifica. Questo dimostra che non c'è nessuna clausola rescissoria in caso di retrocessione".
Paratici: "Le grandi pressioni mi stimolano di più" - "La squadra deve rappresentare la città. A me piace l'alto livello di critica, mi piacciono le grandi pressioni, ho lavorato in piazze dove c'erano grandi pressioni. E Firenze dà grandi pressioni. Mi stimolano mi, fanno dare di più. Le cose si costruiscono piano piano. A oggi dobbiamo essere realistici e lavorare per uscire da questa situazione. La Fiorentina del futuro me la immagino come una squadra che sia attrattiva, stimolante per i tifosi, l'opinione pubblica, una squadra che sia internazionale".
Paratici: "Grande stima per Vanoli" - "Ho parlato ieri con Paolo Vanoli. Conosco il suo lavoro, so come allena, è un allenatore molto energico e molto preparato, che ha molta cura dei dettagli. E' un allenatore che stimo molto. Sta facendo un ottimo lavoro e ho grandissima fiducia in lui e nel suo staff".