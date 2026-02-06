Torino, Simeone scalpita: "Ho voglia di tornare sul campo"

"Eccomi! Che voglia di tornare sul campo... forza Toro": con questo messaggio sui social, Giovanni Simeone ha mostrato tutta la sua impazienza di tornare a disposizione. Il Cholito si è fermato lo scorso 13 gennaio durante la gara di Coppa Italia contro la Roma a causa di un doloroso trauma al polpaccio, adesso però inizia a intravedere il rientro. Il tecnico Baroni lo aspetta, Simeone ha già messo nel mirino la trasferta di domani sera sul campo della Fiorentina.