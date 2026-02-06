Verona, ultras acquistano una pagina di giornale contro il presidente Zanzi

06 Feb 2026 - 14:20
Clamorosa protesta di un gruppo di tifosi dell'Hellas Verona contro il presidente esecutivo, Italo Zanzi. Gli ultras gialloblù hanno acquistato un'intera pagina del quotidiano 'L'Arena' per confutare punto su punto le recenti dichiarazioni del dirigente a difesa del progetto societario, rilasciate dopo la chiusura del mercato e l'esonero di Paolo Zanetti.

Un'iniziativa civile ma durissima che segna un modo inedito di contestare la società nei tempi moderni. Nonostante il gelo con la dirigenza, la tifoseria ha confermato il pieno sostegno alla squadra: stasera, per lo scontro salvezza contro il Pisa, il Bentegodi sarà al fianco dei giocatori. La frattura con i vertici societari appare però sempre più profonda. 

