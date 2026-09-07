Fiorentina: in panchina torna Vanoli, la svolta nella notte. Duro confronto Grosso-Paratici

La decisione è arrivata nella notte dopo l'esonero di Fabio Grosso, che ha pagato il pessimo inizio di stagione, con tre sconfitte in altrettante partite di campionato: sulla panchina della Fiorentina torna Paolo Vanoli, che la società aveva salutato alla fine della scorsa stagione nonostante la salvezza (insperata) raggiunta. La dirigenza viola è convinta sia lui la soluzione più giusta in questo difficile momento per risollevare la squadra e ritrovare fiducia e risultati. L'ufficialità del suo ritorno è attesa nelle prossime ore.