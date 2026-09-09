Fiorentina-Grosso, c'è il rischio tribunale: così il tecnico ha fatto infuriare il club

In attesa di vedere in campo la nuova Fiorentina di Vanoli, in casa viola continua a tenere banco quanto accaduto con Fabio Grosso. Il tecnico dalle origini abruzzesi è stato esonerato e adesso l'ex Marsiglia rischia una azione disciplinare che potrebbe sfociare in una causa di lavoro. A pesare, oltre ai cattivi rapporti con Paratici, sarebbe stato l'atteggiamento dello stesso allenatore che avrebbe chiesto di essere mandato via. Una richiesta formulata senza prendere mai in considerazione l'idea di presentare le dimissioni.
"Se mi vuoi bene mandami via" sarebbe la stata la frase di Grosso che ha scaturito la rabbia della Fiorentina, intenzionata ora a rifarsi sul tecnico come scrive La Gazzetta dello Sport. Senza dimenticare la posizione del 48enne nei confronti della squadra, definita "inallenabile" a seguito di operazioni di mercato condotte da Paratici e non condivise dall'allenatore. Secondo il Corriere Fiorentino inoltre, l'allenatore avrebbe anche comunicato alla società che non si sarebbe presentato alla ripresa degli allenamenti. Questa la versione del club, confermata anche da La Repubblica Firenze. Ecco perché si potrebbe parlare anche di inadempienza contrattuale. La palla adesso, passa agli avvocati.