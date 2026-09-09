Fiorentina-Grosso, c'è il rischio tribunale: così il tecnico ha fatto infuriare il club

"Se mi vuoi bene mandami via" sarebbe la stata la frase di Grosso che ha scaturito la rabbia della Fiorentina, intenzionata ora a rifarsi sul tecnico come scrive La Gazzetta dello Sport. Senza dimenticare la posizione del 48enne nei confronti della squadra, definita "inallenabile" a seguito di operazioni di mercato condotte da Paratici e non condivise dall'allenatore. Secondo il Corriere Fiorentino inoltre, l'allenatore avrebbe anche comunicato alla società che non si sarebbe presentato alla ripresa degli allenamenti. Questa la versione del club, confermata anche da La Repubblica Firenze. Ecco perché si potrebbe parlare anche di inadempienza contrattuale. La palla adesso, passa agli avvocati.