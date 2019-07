Fiorentina dura con Chiesa, il giocatore quasi in lacrime

Mentre la situazione mercato rimane aperta, tra la conferma con la Fiorentina e la prospettiva di andare alla Juventus, emegono nuovi retroscena sul duro confronto di di due giorni fa tra Federico Chiesa e Joe Barone. Sul pullman della squadra, alla presenza di Dainelli (supervisore dell'area tecnica) e Antognoni, il braccio destro di Commisso avrebbe preteso le scuse del giocatore per lo scarso impegno nell'allenamento della mattina oltre a minacciare una multa se non avesse fatto l'intervista allla Cnbc di fronte a Wall Street.

ICC: Fiorentina beffata al 93' dal Benfica Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Chiesa, che qualcuno racconta quasi in lacrime, avrebbe teso la mano alla società presentandosi all'intervista non sbilanciandosi però più di troppo: "Decisione sul futuro rimandata, per ora penso ad allenarmi: parlerò con la società come si fa in famiglia". La Juve rimane sullo sfondo, l'attaccante - che ha ancora tre anni di contratto con i viola - vuole valutare il reale impegno della proprietà sul mercato, che finora ha prodotto poco. E invece con una cessione dello stesso Chiesa, magari per una cifra vicina ai 70 milioni di euro, potrebbe avere un forte impulso...