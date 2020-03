Fiorentina, dopo Vlahovic anche Cutrone e Pezzella positivi al coronavirus

Dopo la società civile, il coronavirus - come facilmente prevedibile - si sta allargando anche al mondo dello sport. Il COVID-19, come spiegano i virologi, è un virus che non fa sconti e colpisce chiunque, anche gli sportivi che sono costantemente monitorati. Daniele Rugani (Juventus) è il stato il primo caso in Serie A, Mikel Arteta (Arsenal) il primo manager a essere infettato. Guarda la gallery con tutti gli atleti che hanno contratto l'infezione.