Fiorentina, crisi senza fine: Vanoli si gioca il posto con la Cremonese. E Paratici pensa ai sostituti

E in questo senso, con il mercato di gennaio alle porte, nessuno è sicuro del suo posto. In primis mister Paolo Vanoli: l'ex Torino, subentrato in corsa a Stefano Pioli, fin'ora non è riuscito scuotere la squadra come gli era stato chiesto. Anche se va detto che nella sconfitta di Parma la Fiorentina ha dato segni di vita: dopo il gol di Sorensen i Viola non si sono abbattuti, come spesso è accaduto in passato, e hanno costruito diverse occasioni limpide per almeno pareggiare la partita. Poi l'imprecisione sotto porta e la frenesia hanno vanificato quanto di buono fatto vedere in campo.