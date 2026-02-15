Inter-Juve, Kalulu su Instagram pubblica clip con le due ammonizioni

15 Feb 2026 - 12:51

Il difensore della Juventus, Pierre Kalulu, fa parlare le immagini sul proprio profilo Instagram. Il centrale, protagonista dell'espulsione contestata durante il derby d'Italia contro l'Inter, ha ripreso nelle storie una clip di circa 40 secondi con le due ammonizioni ricevute dall'arbitro La Penna, prima per uno scontro a centrocampo con Barella e poi per l'episodio con Bastoni. Il video era stato pubblicato dal profilo Malonmort Game, che ha scritto: "Da interista, così mi fa schifo vincere. No simulazione" è il messaggio del creator Alfonso.

