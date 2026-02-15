Pisacane: "Contro il Lecce è uno scontro diretto ma non un match point"

15 Feb 2026 - 13:51

"Scontro diretto, ma non match point". Fabio Pisacane, mister del Cagliari, inquadra così la gara dei rossoblù domani in notturna contro il Lecce. Due grandi problemi per il tecnico: mancheranno per infortunio Gaetano e Zè Pedro, due titolari nelle tre vittorie consecutive. In preallarme per le sostituzioni Sulemana e Zappa. "Abbiamo un progetto - ha detto l'allenatore nella conferenza stampa della vigilia della gara di domani all'Unipol Domus alle 20.45 - anche la possibilità di vedere qualche giovane dall'inizio. Chi manca è importante, ma è più importante chi gioca. È chiaro che, alla lunga, perdere così tanti titolari qualcosa ti può togliere. Ma siamo qui non per lamentarci, ma per trovare soluzioni. Gaetano e Ze pedro (fastidio al polpaccio) sono due giocatori che nell'ultimo periodo hanno tirato la carretta. Ma noi contiamo sulla forza del gruppo: sarà un'opportunità per chi ha finora giocato di meno". Potrebbe esserci un'occasione per Liteta, già utilizzato da Pisacane nell'undici iniziale. Probabile spostamento di Mazzitelli in mezzo davanti alla difesa. "Mazzitelli per caratteristiche mi dà più soluzioni, però è un altro di quelli che in questo periodo sta spingendo tantissimo - ha aggiunto - La partita comunque dura 90 minuti, siamo contati, può essere anche che l'infortunio di Gaetano mi permetta di cambiare struttura: vediamo la rifinitura di domani, che indicazioni ci dà. E poi tireremo le somme". Contro il Lecce anche la possibilità di tenere il più lontano possibile una diretta concorrente per la salvezza: "La differenza la faranno i dettagli e le letture. Rispettiamo il Lecce, rispettiamo tutti, perché è il nostro modo di pensare. È uno scontro diretto: la fame farà da padrona - osserva il mister - Mi pare che sia una squadra che tenta di prendere il controllo della partita. I numeri ci dicono che è una squadra che è seconda per lanci lunghi e che alterna pressing a ripartenze. Abbiamo in testa una fotografia chiara. E noi cercheremo di fare il nostro piano gara. Certo, abbiamo lavorato anche sugli errori di Roma, sulla compattezza e sulle scelte giuste. Ma stiamo lavorando su questi aspetti da luglio". 

Ultimi video

02:05
Stasera Inter-Juventus

Stasera Inter-Juventus

02:42
DICH PIO ESPOSITO POST JUVE 14/2 DICH

Pio Esposito: "Rosso a Kalulu? Non sono io a dover commentare"

00:20
MCH GOL CRISTIANO RONALDO MCH

CR7 torna dallo "sciopero" e fa 962 in carriera

01:25
DICH NICOLA PRE GENOA DICH

Cremonese: Nicola e gli arbitri, la frecciata del tecnico

01:16
DICH CUESTA PRE VERONA DICH

Cuesta: "Con il Verona servono fiducia e maturità"

00:33
DICH GASP SU MATTARELLA DICH

I complimenti di Mattarella? Ecco la reazione di Gasperini

01:19
DICH GASPERINI PRE NAPOLI DICH

Roma, Gasperini: "Vorrei sempre fare le coppe"

01:41
DICH GROSSO PRE UDINESE DICH

Grosso: "Il 5-0 con l'Inter va messo alle spalle"

01:22
Como, ecco la Fiorentina

Como, ecco la Fiorentina

01:13
Bati suona la carica

Bati suona la carica

01:12
Napoli, così con la Roma

Napoli, così con la Roma

01:44
Conte vs Gasperini

Conte vs Gasperini

01:32
La parabola di Adzic

La parabola di Adzic

02:00
Locatelli: "Siamo pronti"

Locatelli: "Siamo pronti"

01:27
Profeta in patria

Profeta in patria

02:05
Stasera Inter-Juventus

Stasera Inter-Juventus

I più visti di Calcio

DICH CHIVU SU JUVE DICH

Chivu sulla Juventus: "Con loro sempre qualche stimolo in più"

DICH GASPERINI PRE NAPOLI DICH

Roma, Gasperini: "Vorrei sempre fare le coppe"

DICH ALLEGRI POST PISA-MILAN 13/2 DICH

Allegri: "Modric? I grandi campioni sono così, c'è la tecnica e c'è il carattere"

I progetti di Gattuso

I progetti di Gattuso

Le pagelle: Modric decide nonostante la stanchezza, Fullkrug rischia di buttare tutto all'aria

Lautaro in cerca di gol

Lautaro in cerca di gol

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:23
Caso Kalulu: insulti e minacce, Bastoni e la moglie chiudono i commenti social
14:23
Caso Kalulu, Pisacane: "Il calcio sta perdendo credibilità"
13:53
Milan, Cardinale a Milanello: colloquio con Allegri e complimenti a Maignan
13:51
Pisacane: "Contro il Lecce è uno scontro diretto ma non un match point"
13:13
Non solo il tuffo di Bastoni, Kalulu critica anche il primo giallo: il video polemico sui social