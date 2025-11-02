Fiorentina: contestazione dei tifosi al Franchi, ore contate per Pioli. Squadra in ritiro fino al Mainz

C'è la contestazione dei tifosi della Fiorentina al Franchi dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce, la seconda consecutiva in campionato dopo quella infrasettimanale a San Siro contro l'Inter: "Pioli, salta la panchina", il coro intonato dai sostenitori viola. E c'è il silenzio stampa. Non parla Stefano Pioli, non parla la dirigenza viola: sono momenti di riflessione, con il tecnico emiliano che inevitabilmente ha le ore contate. Il tecnico non si dimette e si confronterà con la dirigenza, che in ogni caso aspetta l'ultima parola del presidente Commisso. Intanto la squadra resta in ritiro al Viola Park fino a mercoledì quando partirà per la trasferta di Mainz in Conference League.



La Fiorentina, dopo dieci giornate di campionato, è penultima in classifica, con un bilancio di zero vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte, ultima appunto quella arrivata contro i salentini. Circolano i nomi dei possibili sostituti di Pioli, serve però anche un nuovo direttore sportivo dopo il divorzio da Daniele Pradè (in questo caso è corsa a due tra Cristiano Giuntoli e Gianluca Petrachi con quest'ultimo in vantaggio). Per la panchina, in caso di addio di Pioli, i nomi sono quelli dell'allenatore della Primavera Daniele Galloppa e di Paolo Vanoli, che sarebbe particolarmente gradito alla piazza. Più indietro c'è l'ipotesi Daniele De Rossi, che piace anche al Genoa. Difficile il ritorno di Raffaele Palladino, che ha rescisso la scorsa estate a sorpresa con la Viola poco dopo la conferma ricevuta dal club. Dopo aver lasciato l'Al Nassr, in estate Pioli è ripartito dalla Fiorentina, club che aveva già allenato tra il 2017 e il 2019 e dove aveva militato da calciatore tra il 1989 e il 1995, firmando un contratto fino al 2028 a 3,5 milioni di euro a stagione.