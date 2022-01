Fiorentina, Commisso: "Gattuso voleva giocatori del suo agente, non è nel mio stile"

fiorentina

Il presidente viola al Financial Times: "Non permetterò nessuno ad approfittarsi di me"

Rocco Commisso torna sul breve e turbolento rapporto con Gennaro Gattuso, che era stato scelto a inizio stagione come nuovo allenatore della Fiorentina salvo risoluzione dell'accordo ad appena due settimane dalla firma per divergenze di mercato. Il presidente viola, parlando al Financial Times, spiega che l'allenatore aveva chiesto al club di "comprare alcuni giocatori ad un certo prezzo" pescando nella scuderia di Jorge Mendes, agente anche dello stesso Gattuso.

Commisso avrebbe dunque visto la mossa come un tentativo di avvantaggiare il procuratore, togliendo libertà alla Fiorentina: "Non è nel mio stile, non è la mia storia. Nessuno si deve approfittare di me" le parole dell'imprenditore 72enne. Il Financial Times ha poi contattato Gestifute, l'agenzia gestita da Mendes, che definito la ricostruzione di Commisso "irreale" e "irrispettosa".

Il 25 maggio scorso Gattuso era stato annunciato come nuovo allenatore della Fiorentina ma il 17 giugno era stato sciolto l'accordo ed entrambe le parti avevano concordato un trattato di riservatezza per non divulgare dettagli sull'accaduto. In seguito era stato poi scelto Italiano per la panchina viola.