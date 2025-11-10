Fiorentina, Commisso smentisce le voci: "Il club non è in vendita, basta falsità"

Il presidente viola: "Lasciamo lavorare le persone che hanno la mia fiducia"di Redazione
Rocco Commisso smentisce seccamente le voci di una possibile cessione della Fiorentina, circolate in queste ore a pochi giorni dal terremoto tecnico che ha portato prima all'addio di Daniele Pradè, poi all'esonero di Stefano Pioli e infine all'ingaggio di Paolo Vanoli come nuovo allenatore.
Il presidente viola, che si trova sempre negli Stati Uniti per motivi di salute, lo fa attraverso una nota ufficiale sul sito del club: "In merito alle voci false e prive di fondamento che sono state diffuse in queste ore rispetto ad una possibile cessione della proprietà della Fiorentina il Presidente Rocco Commisso afferma con forza: 'Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della Società.
Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l'ambiente, Squadra, Club, Città e tifosi.
Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare da Alessandro (Ferrari) fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro Club. Ripeto la Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita'.".