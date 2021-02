Fiorentina, Bonaventura avvisa l'Inter: "Lo schiaffo con il Napoli ci ha svegliato"

La partita perfetta, ecco cosa servirà per battere l'Inter. Parola di Jack Bonaventura in vista della sfida che attende la Fiorentina venerdì sera al Franchi. "Contro l'Inter fanno fatica tutte le squadre, dobbiamo sperare di non trovare i nerazzurri al 100% - ha detto il centrocampista viola - Sarà una sfida difficile contro una grande squadra formata da grandi campioni, per cui giocare bene può non bastare, lo abbiamo già visto nel corso dell'anno, dobbiamo fare una grandissima prestazione".