Fiorentina, anche capitan Biraghi in soccorso delle vittime dell'alluvione

Non solo i tifosi della Curva Fiesole, anche Cristiano Biraghi si è rimboccato le maniche ed è andato in soccorso delle vittime dell'alluvione a Campi Bisenzio. Il capitano della Fiorentina, all'indomani della sconfitta in campionato contro la Juventus, è stato immortalato da un cittadino del comune toscano mentre, con gli stivali ai piedi, si accinge a dare una mano a spalare il fango. La foto ha fatto subito il giro del web.