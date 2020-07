Fiorentina, Barone: "Gruppo molto unito, chiediamo pazienza ai tifosi"

FIORENTINA

Dopo la pensate sconfitta col Sassuolo, il dg della Fiorentina, Joe Barone, ha fatto il punto della situazione cercando di allentare la pressione. "Abbiamo parlato con Iachini e con tutta la squadra, il gruppo è molto unito - spiegato -. Abbiamo sbagliato una partita, dopo la bella prestazione contro la Lazio non ci aspettavamo una partita così in casa. Ora stiamo lavorando per preparare la gara di Parma". "Contro il Sassuolo abbiamo fatto vedere dei cali ma è una squadra molto giovane e per questo c'è bisogno di tanta pazienza - ha aggiunto -. Questo è un anno di transizione".

"Mi sento continuamente col presidente, ed è dispiaciuto per il risultato e per la prestazione della squadra col Sassuolo", ha continuato Barone parlando della reazione di Commisso all'ultima sconfitta. "E' un nuovo campionato - ha proseguito il dg della Viola -. Giocare ogni tre giorni ti costringe a essere sempre lucidi e concentrati. Ma ora servono i risultati. Vogliamo finire bene questa stagione", "Ora inutile parlare parlare di mercato o di futuro, ma dobbiamo pensare solo al campionato - ha aggiunto -. Andiamo avanti partita per partita, sono convinto che la forza di questa squadra è l'unità del gruppo". Infine un appello ai supporter della Fiorentina. "Il popolo viola è molto importante. Per noi è vantaggioso avere il pubblico allo stadio e speriamo di rivederlo presto al Franchi perché è importante per la squadra". "Chiedo ai tifosi di supportarci sempre e di avere pazienza - ha concluso -. Sia io che Commisso siamo molto ambiziosi per il futuro della Fiorentina. Oggi la classifica è quella che è, ma noi stiamo dando il massimo",