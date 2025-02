Fagioli: "Ho chiesto consiglio ad Allegri: troppe panchine alla Juve, volevo giocare"

"Non ho vissuto bei momenti ma adesso sto bene, sono tranquillo, sereno, molto felice di iniziare di questa avventura. Non so cosa non abbia funzionato ultimamente con la Juventus, non voglio giudicare se era giusto o no lasciarmi sempre in panchina, però a gennaio ho capito che dovevo prendere un'altra strada perché volevo giocare". Lo ha detto Nicolò Fagioli durante la presentazione oggi al Viola Park: il centrocampista, ultimo acquisto della Fiorentina nell'ultima sessione di mercato con la formula del prestito oneroso, ha scelto la maglia numero 44.