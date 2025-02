Juventus, ufficiale il colpo Kelly: cifre e dettagli dell'accordo. Fagioli va alla Fiorentina

Lloyd Kelly è ufficialmente un calciatore della Juventus. Con qualche ora di ritardo data la necessità di ultimare i dettagli relativi al visto (è extracomunitario), la Vecchia Signora ha reso noto l'ingaggio dell'ormai ex difensore del Newcastle: ai Magpies andranno subito 3,8 milioni di euro per il prestito oneroso. "L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2024/2025 - si legge nel comunicato dei bianconeri -. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a € 14,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre a oneri accessori per € 2,7 milioni".