Bove, ancora nessuna decisione sul defibrillatore

Edoardo Bove e la sua famiglia non hanno preso ancora alcuna decisione sul possibile impianto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo che quindi presupporrebbe un'operazione imminente: la priorità resta quella di capire le esatte cause del malore patito in Fiorentina-Inter, e proprio per questo motivo il 22enne si sta sottoponendo a nuovi esami all'ospedale Careggi di Firenze senza perdere di vista le partite della sua squadra alla tv. Eventuali nuove comunicazioni ufficiali sulle sue condizioni arriveranno solo d'accordo con la struttura ospedaliera e il club viola.