Cutrone: "Fiorentina fantastica, vincere aiuta a vincere"

L'arrivo di Patrick Cutrone alla Fiorentina è coinciso con una serie di buoni risultati, compresa la vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta, partita in cui l'attaccante ha segnato il primo gol con la maglia viola: "Una bellissima emozione, avrei voluto esultare anche contro il Napoli ma me l'hanno annullato. Sapevo che mancava un po' di serenità, le vittorie aiutano perché sono punti fondamentali e abbiamo dimostrato di essere un bel gruppo".