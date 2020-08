Covid 19, cinque positivi tra Fiorentina e Spal: Pulgar e Bonifazi in isolamento

TUTTI ASINTOMATICI

Nuovi casi di positività al Covid-19 nel calcio italiano. Dopo l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, anche giocatori della Fiorentina Erick Pulgar e Simone Ghidotti sono risultati positivi al coronavirus a seguito dei test preliminari effettuati nel pomeriggio di sabato. Lo ha comunicato in una nota il club viola. Entrambi asintomatici sono stati posti in isolamento come da protocollo, sotto controllo dello staff medico. Il gruppo squadra della Fiorentina proseguirà le attività come da programma. Nei prossimi giorni - ha precisato ancora la Fiorentina - seguiranno aggiornamenti.

Anche la Spal ha reso noto che, in seguito ai test medici eseguiti in vista della partenza della nuova stagione sportiva della prima squadra, tre tesserati sono risultati positivi al Covid-19. Come previsto dal protocollo in essere, i tre tesserati, tutti asintomatici, si trovano in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie. Ieri a svelare sui social di essere risultato positivo era stato il difensore Kevin Bonifazi.