Coronavirus, Fiorentina, il medico: "I positivi stanno bene, io ho avuto paura"

"Non nascondo di aver passato momenti molto difficili, molto pesanti per me e per la mia famiglia, sono stati giorni di paura". Il responsabile sanitario della Fiorentina Luca Pengue racconta la sua esperienza con il coronavirus. Pengue è stato contagiato a marzo, nello stesso periodo in cui sono risultati positivi al virus anche Pezzella, Cutrone e Vlahovic, il fisioterapista Stefano Dainelli e altri sette fra dipendenti e loro familiari. "Come sto adesso? Sono quasi completamente recuperato ma rimane un brutto ricordo".