Conference League: la Fiorentina, nel segno di Jovic, batte in rimonta il Basaksehir

Nella quinta giornata di Conference League la Fiorentina vince in rimonta per 2-1 contro l'Istanbul Basaksehir. Al Franchi la gara si sblocca al 14’ con la rete di Aleksić, complice l’errore di Gollini in uscita. Ottima la reazione dei viola: al 26’ arriva il pareggio con Jovic e al 62’ lo stesso serbo sigla la doppietta personale. Italiano blinda il secondo posto e si assicura così il passaggio al turno successivo.