Fiorentina, Commisso: "Non possiamo comprare top player, non faremo mai la fine della Juve"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto a Mediaset dopo il match contro la Cremonese che ha sancito la qualificazione dei viola alla finale di Coppa Italia: "Sono molto contento, ringrazio il mister e i giocatori. Andremo a Roma a giocarcela ma ora bisogna pensare al campionato". Commisso poi ha voluto tirare una frecciata alla Juventus: "Qual è il mio sogno? "La situazione dei ricavi è un problema per noi, non possiamo andare a prendere determinati giocatori per poi fare la fine della Juventus che aveva comunque 400 milioni di ricavi. Se guardate i problemi che ha la povera Juve sono iniziati quando hanno preso Cristiano Ronaldo e da lì sono arrivati dove sono oggi. Questo non succederà mai alla Fiorentina che è fallita 20 anni fa ma non fallirà più. Non so dove arriveremo, ognuno di noi ha i suoi sogni e io ho i miei e poi vedremo dove arriveremo".