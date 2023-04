Supercoppa Italiana: Inter e Fiorentina alla Final Four, mancano due squadre

Dopo l'Inter, anche la Fiorentina si è guadagnata la finale della Coppa Italia 2022/23 e, contestualmente, l'accesso alla Final Four della prossima Supercoppa Italiana. Per la prima volta, infatti, ci saranno quattro squadre a giocarsi la Supercoppa: le altre due partecipanti arriveranno dalle prime due classificate in Serie A. Col Napoli ormai sicuro del primo posto, resta l'ultimo ticket che si giocheranno Lazio, Juventus, Milan, Roma e Atalanta. Se l'Inter dovesse arrivare seconda in campionato, alla Final Four della prossima Supercoppa si qualificherà la terza in classifica.