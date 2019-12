Bambino interista aggredito al Franchi, la rabbia di Melissa Satta: "Vergognatevi"

"Io mi chiedo... non vi vergognate a far piangere e spaventare un bimbo di 10 anni solo perché ha esultato per la sua squadra del cuore? Mi dispiace ma io non vi chiamo tifosi, i tifosi sono coloro che rispettano il tifo, io vi chiamo ignoranti!". E' la denuncia di Melissa Satta, moglie del giocatore della Fiorentina Kevin Prince Boateng, che ha assistito alla scena durante la gara tra i viola e l'Inter: il bambino interista ha esultato con il suo papà al secondo gol, poi annullato, ricevendo gli insulti da parte di alcuni tifosi viola. A quel punto padre e figlio sono stati spostati in un altro settore.