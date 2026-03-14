SPAGNA-ARGENTINA

"No" a Madrid, la Finalissima potrebbe giocarsi a San Siro. Lautaro spinge per esserci

Milano favorita su Lisbona, veto dal Sudamerica per il Bernabeu che avrebbe portato la Spagna a giocare in casa. L'attaccante dell'Inter vuole il rientro

14 Mar 2026 - 09:52
© Getty Images

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La Finalissima Spagna-Argentina fra i campioni d'Europa e quelli di Sudamerica (e del mondo, fra l'altro) potrebbe giocarsi a Milano. San Siro si candida come sede ideale per l'incontro di venerdì 27 marzo, fra l'altro a poche ore di distanza dalla semifinale dei playoff Italia-Irlanda del Nord a Bergamo. 

La sede originale era in Qatar, teatro proprio della finale dei Mondiali 2022 vinti dall'Argentina, ma a causa del conflitto in Medio Oriente è diventato necessario cambiare in fretta e trovare una nuova soluzione. Nei giorni scorsi, l'opzione di riserva numero uno sembrava quella relativa al Santiago Bernabeu di Madrid, ma la Conmebol preferirebbe un impianto in campo neutro per evitare alla squadra di Scaloni una sfida in trasferta.

Niente è ancora ufficiale né definito, come spiega La Gazzetta dello Sport, ma sul tavolo sembrano rimanere due possibilità: Milano e Lisbona. La capitale del Portogallo è perfetta anche sul piano logistico (lì furono organizzate le Finals di Champions nel 2020 dopo il lockdown per il Covid), ma il fascino di San Siro resta impareggiabile e le ottime risposte della cerimonia di apertura di Milano-Cortina potrebbero indirizzare la decisione. 

Finalissima Spagna-Argentina, Lautaro tenta il rientro

 L'Argentina potrebbe contare anche su un protagonista in più, che in caso si giochi a San Siro si ritroverebbe di fatto a casa. Parliamo di Lautaro Martinez, che ha già cominciato a lavorare sul campo per il rientro con l'Inter (possibile il 22 marzo a Firenze) e vuole la convocazione per provare ad aggiungere un altro trofeo al già ricco palmares internazionale.

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