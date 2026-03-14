"No" a Madrid, la Finalissima potrebbe giocarsi a San Siro. Lautaro spinge per esserci

Niente è ancora ufficiale né definito, come spiega La Gazzetta dello Sport, ma sul tavolo sembrano rimanere due possibilità: Milano e Lisbona. La capitale del Portogallo è perfetta anche sul piano logistico (lì furono organizzate le Finals di Champions nel 2020 dopo il lockdown per il Covid), ma il fascino di San Siro resta impareggiabile e le ottime risposte della cerimonia di apertura di Milano-Cortina potrebbero indirizzare la decisione.