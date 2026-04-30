Bologna, lesione all'adduttore per Cambiaghi: lungo stop

Stagione finita o quasi per Nicolò Cambiaghi. L'attaccante del Bologna si è sottoposto a esami che "hanno evidenziato una lesione di primo grado all'adduttore lungo sinistro, con tempi di recupero di 3-4 settimane", si legge in una nota del club rossoblù. La squadra intanto questa mattina ha proseguito la preparazione alla partita col Cagliari sostenendo un allenamento insieme ai ragazzi della Primavera. Lukasz Skorupski, Joao Mario, Jonathan Rowe e Thijs Dallinga hanno svolto una seduta differenziata.