Coppa Italia, Simonelli: "Finale iconica, invidiata anche all'estero"

30 Apr 2026 - 13:02

"Finale Coppa Italia sta diventando un evento iconico, anche all'estero ce lo invidiano. È un fiore all'occhiello per l'Italia". Lo ha detto Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, durante la presentazione del progetto "Road to zero" in corso allo stadio Olimpico. "Il calcio è un fenomeno di portata globale, da questa consapevolezza nasce il progetto nel 2024 - ha aggiunto -. Oggi siamo a buon punto, ma lo sport deve continuare a fare la sua parte sotto l'aspetto della sostenibilità". E poi ancora: "Cerchiamo di andare incontro a tutte le esigenze, anche per un'inclusività che sia totale". Simonelli ha poi concluso: "Ci piacerebbe in parte emulare un po' quello che ha fatto il Presidente Mattarella in occasione di Milano Cortina, arrivando a San Siro in tram. Noi vorremmo portare le nostre Legends all'Olimpico con i mezzi di trasporto messi a disposizione di Roma Capitale".

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