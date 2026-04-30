Genoa, De Rossi: "A Bergamo prova di maturità, non dobbiamo svaccare"

Riscattare la sconfitta con il Como ma soprattutto "vendicare" sportivamente la gara dell'andata quando in dieci dal 3' di gioco per l'espulsione di Leali il Genoa cadde contro l'Atalanta al quarto minuto di recupero del secondo tempo. Questo l'obiettivo del Genoa di De Rossi che in caso di risultato negativo del Lecce a Pisa potrebbe scendere in campo con la salvezza matematica già in tasca. "Vogliamo fare punti - ha detto De Rossi-. La salvezza l'abbiamo in realtà raggiunta un paio di settimane fa ma la matematica è fondamentale. Per questo di certo non pensiamo di "svaccare" . Contro il Como abbiamo giocato una partita serissima come abbiamo visto dai dati a partire dall'indice di pericolosità e abbiamo giocato una gara alla pari. L'Atalanta l'abbiamo incontrata due volte (Una in Coppa Italia, ndr) e abbiamo sempre perse ma soprattutto su 180' di gioco ne avremo fatti non più di una ventina in undici contro undici e vogliamo capire il perché. Significa che sanno attaccare bene lo spazio e si inseriscono bene". A bruciare è soprattutto la gara dell'andata quando i rossoblù giocarono alla pari nonostante un'intera partita in inferiorità numerica. "Quel giorno ricordo in maniera chiara di essere entrato nello spogliatoio e aver detto che se fossimo stati questi nel corso della stagione ci saremmo salvati". Nonostante il valore dell'avversario De Rossi non ha dubbi su quale possa essere l'obiettivo del suo Genoa. "Dal primo giorno che alleno chiedo ai miei giocatori di provare a vincere perché ogni partita si può vincere. Ogni gara ha le sue chiavi di lettura e le sue strategie vincenti. Il nostro obiettivo è di vincere e rimanere squadra anche se non c'è più quella disperata situazione di punti. Questa però può essere una prova di maturità, anche perché da qui alla fine affronteremo squadre fortissime o in piena lotta come il Lecce". De Rossi che ritrova tre giocatori ma non potrà contare ancora su Baldanzi. "Ekuban e Norton-Cuffy sono ok ma non hanno i 90' nelle gambe e dunque non possono partire dall'inizio. Bijlow si è allenato da subito con noi e sta bene,ma aveva fatto capire da subito che l'infortunio non era di grande entità".