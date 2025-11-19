Logo SportMediaset

Calcio

Nazionale donne, 28 convocate per le amichevoli con gli Usa

19 Nov 2025 - 17:29

Si chiuderà con la tournée negli Stati Uniti il 2025 della nazionale femminile di calcio guidata da Andrea Soncin, pronta a volare in Florida per disputare due amichevoli con le padrone di casa, in programma rispettivamente il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale (per entrambe calcio d'inizio all'1.00 italiana e diretta su Rai 2). Il percorso di avvicinamento alle qualificazioni mondiali, al via nel marzo 2026, proseguirà dunque con un doppio appuntamento dal grande fascino, che segnerà il ritorno delle Azzurre in America dopo 15 anni. Sono 28 le calciatrici convocate per le sfide con la selezione più titolata al mondo (vincitrice di quattro edizioni del Mondiale e di cinque ori olimpici), seconda nel Ranking Fifa alle spalle della Spagna. La principale novità è rappresentata da Matilde Pavan, che dopo le ottime prestazioni con il Como e con l'Under 23 fa il suo ritorno in Nazionale maggiore. Insieme a lei si rivedono anche Agnese Bonfantini, assente dallo stage pre Europeo, oltre a Lucia Di Guglielmo, Julie Piga, Arianna Caruso, Manuela Giugliano ed Eleonora Goldoni, che non avevano preso parte alle ultime due gare con Giappone e Brasile. 

La nazionale femminile si appresta a volare negli USA per la settima volta nella sua storia: la prima risale al 1993, quando le Azzurre furono invitate a un torneo amichevole disputato a Columbus, in Ohio, l'ultima nel 2010 per il ritorno dei play-off di qualificazione al Mondiale dell'anno successivo, che è stato anche l'ultimo confronto tra le due selezioni. In totale sono 16 i precedenti: dopo i tre successi di fila tra 1985 e 1988, l'Italia ha collezionato dieci ko, un pareggio e una sola vittoria, conquistata nel test andato in scena nel 2001 a Rieti (1-0, rete di Silvia Tagliacarne).

