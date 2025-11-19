Udinese, caso plusvalenze: operazione Mandragora con la Juve sotto la lente degli inquirenti

Per l'Udinese Calcio, il presidente Franco Soldati e il vice Stefano Campoccia, che è anche consigliere federale della Figc, è stato chiesto il rinvio a giudizio, con udienza davanti al Gup del Tribunale di Udine fissata il prossimo 24 febbraio, per il caso plusvalenze, che coinvolge l'ex giocatore dei friulani Rolando Mandragora e la trattativa con la Juventus. Dovranno rispondere delle accuse di falso in comunicazione sociale, dichiarazione fraudolenta ed evasione dell'Ires. La vicenda è quella dell'acquisto di Mandragora, trasferitosi dalla Juventus all'Udinese nel 2018 per un costo di 20 milioni, per poi tornare a Torino nel 2020 creando una plusvalenza di 3,11 milioni. Per l'accusa, si tratterebbe di un'operazione esercitata con un "diritto" di riscatto che avrebbe invece nascosto un "obbligo irrevocabile", poi esercitato dalla Juve. Due anni dopo, il centrocampista è passato alla Fiorentina per circa 8 milioni di euro.