Fifa, Collina annuncia una nuova regola contro le perdite di tempo: chi ricorre a cure mediche fuori due minuti

L'obiettivo è chiaramente quello di disincentivare le perdite di tempo e gli infortuni "di convenienza", obbligando la squadra del giocatore infortunato a due minuti di inferiorità numerica. La regola sarà testata nel corso della Coppa araba 2025, in programma in Qatar dall'1 al 18 dicembre. Non è escluso che, se ritenuta efficace, possa essere allargata anche ad altri eventi di maggior portata, compresa la Coppa del Mondo in programma la prossima estate.