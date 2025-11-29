Fifa, Collina annuncia una nuova regola contro le perdite di tempo: chi ricorre a cure mediche fuori due minuti

La novità sarà testata alla Coppa araba in programma in Qatar dall'1 al 18 dicembredi Daniele Pezzini
© Getty Images
Una nuova regola per contrastare le perdite di tempo e cercare di aumentare i minutaggi effettivi delle partite. La ha annunciata la Fifa tramite il presidente della Commissione arbitrale, Pierluigi Collina: i giocatori infortunati che richiedono l'intervento dello staff medico dovranno rimanere fuori dal terreno di gioco per due minuti. La novità, ha spiegato Collina, "si applicherà in tutti i casi, a meno che l'avversario del giocatore infortunato non riceva un cartellino giallo o venga espulso". Ovviamente la regola non varrà per i portieri.
L'obiettivo è chiaramente quello di disincentivare le perdite di tempo e gli infortuni "di convenienza", obbligando la squadra del giocatore infortunato a due minuti di inferiorità numerica. La regola sarà testata nel corso della Coppa araba 2025, in programma in Qatar dall'1 al 18 dicembre. Non è escluso che, se ritenuta efficace, possa essere allargata anche ad altri eventi di maggior portata, compresa la Coppa del Mondo in programma la prossima estate.