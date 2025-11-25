Cristiano Ronaldo al Mondiale 2026: la Fifa cancella la squalifica, CR7 ci sarà al debutto

Il caso era nato durante la sconfitta contro l'Irlanda a Dublino il 13 novembre. Inizialmente ammonito dall'arbitro svedese Nyberg per un contatto con O’Shea, Ronaldo si era visto trasformare il cartellino giallo in rosso diretto dopo la revisione al VAR, che aveva valutato il gesto come condotta violenta. Per Cristiano Ronaldo si era trattato della prima espulsione diretta nella sua lunghissima carriera da capitano del Portogallo, un record negativo che però non gli costerà il palcoscenico mondiale.