Mondiale per Club 2025

Calcio

Fifa, 355 milioni di dollari per i club con giocatori ai Mondiali 2026

16 Set 2025 - 23:18
Più club che mai beneficeranno della Coppa del Mondo, mentre la Fifa si prepara a implementare un'edizione migliorata del Fifa Club Benefits Programme (CBP) per l'edizione 2026 della sua competizione maschile di punta. Secondo il rinnovato memorandum d'intesa firmato dalla Fifa e dall'Associazione dei Club Europei (ECA) nel marzo 2023, i club che rilasciano giocatori per la Coppa del Mondo Fifa 26 beneficeranno di un totale di 355 milioni di dollari.

Per la prima volta dalla sua istituzione, i principi di distribuzione del CBP sono stati modificati per consentire ora a tutti i club i cui giocatori partecipano direttamente alle qualificazioni alla Coppa del Mondo Fifa 26 o alla fase finale di ricevere una quota del fondo di solidarietà. Questo nuovo approccio - si legge in una nota - significa che qualsiasi club che rilascia un giocatore per una qualificazione alla Coppa del Mondo 26 sarà ora direttamente compensato per tale rilascio, indipendentemente dal fatto che il giocatore giochi al torneo finale, un ulteriore passo per aumentare la solidarietà volta a fornire una ridistribuzione più equa e inclusiva in tutto il calcio globale per club. "L'edizione migliorata del Programma di vantaggi per i club Fifa per la Coppa del Mondo 2026 fa un ulteriore passo avanti, riconoscendo finanziariamente l'enorme contributo che così tanti club e i loro giocatori in tutto il mondo danno all'organizzazione sia delle qualificazioni che del torneo finale", ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino.

"In ECA siamo lieti di aver collaborato con la FIFA per sostenere lo sviluppo di questo nuovo e innovativo programma di vantaggi per i club Fifa. Garantirà che ancora più club in tutto il mondo vengano premiati per il rilascio dei giocatori e sottolinea esattamente come il Memorandum d'intesa dell'ECA con la Fifa sostenga la continua crescita del gioco globale per club", ha dichiarato il presidente dell'ECA Nasser Al-Khelaïfi.

Ulteriori dettagli sul modello di distribuzione del CBP saranno forniti a tempo debito, compreso il processo di registrazione per i club per presentare la loro domanda. La quarta edizione del CBP, che è stata implementata per la Coppa del Mondo 2022, ha visto la distribuzione di 209 milioni di dollari tra 440 club di 51 federazioni affiliate alla Fifa in tutte e sei le confederazioni.

