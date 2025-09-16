Fifa, 355 milioni di dollari per i club con giocatori ai Mondiali 2026

Per la prima volta dalla sua istituzione, i principi di distribuzione del CBP sono stati modificati per consentire ora a tutti i club i cui giocatori partecipano direttamente alle qualificazioni alla Coppa del Mondo Fifa 26 o alla fase finale di ricevere una quota del fondo di solidarietà. Questo nuovo approccio - si legge in una nota - significa che qualsiasi club che rilascia un giocatore per una qualificazione alla Coppa del Mondo 26 sarà ora direttamente compensato per tale rilascio, indipendentemente dal fatto che il giocatore giochi al torneo finale, un ulteriore passo per aumentare la solidarietà volta a fornire una ridistribuzione più equa e inclusiva in tutto il calcio globale per club. "L'edizione migliorata del Programma di vantaggi per i club Fifa per la Coppa del Mondo 2026 fa un ulteriore passo avanti, riconoscendo finanziariamente l'enorme contributo che così tanti club e i loro giocatori in tutto il mondo danno all'organizzazione sia delle qualificazioni che del torneo finale", ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino.