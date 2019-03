Europa League: Napoli-Salisburgo 3-0, gli azzurri vedono i quarti di finale

07/03/2019 di ANDREA GHISLANDI

LA PARTITA

Grande prova di forza del Napoli, che ipoteca il passaggio ai quarti e lancia un chiaro segnale alle rivali per la conquista del trofeo. La squadra di Ancelotti annichilisce la velleità del Salisburgo, ottima squadra dalla cintola in su come testimoniano alcune parate provvidenziali di Meret, ma davvero imbarazzante in difesa, con la coppia di centrali Onguenè e Ramalho che ne ha combinate di tutti i colori. Il primo, in particolare, ha tenuto in gioco Milik nell'azione dell'1-0 e ha sulla coscienza anche l'autogol del 3-0 che renderà quasi una formalità la gara di ritorno tra sette giorni in Austria. E' la serata delle prime volte in casa Napoli, visto che il 2-0 è stato realizzato da Fabian Ruiz al primo gol in Europa in carriera. Chi, invece, continua a litigare con il gol è Mertens, ispirato come assist-man ma ancora a secco nel 2019.



Allan e compagni hanno dominato per lunghi tratti, anche se non tutto è stato perfetto. In particolare l'approccio iniziale in entrambi i tempi e il finale di gara, dove il calo di concentrazione generale ha rischiato di regalare alla squadra di Rose il gol della speranza. Gulbrandsen, però, è stato murato due volte da Meret, decisivo anche a inizio ripresa su Dabbur. Tra le tante note liete, quella stonata riguarda i cartellini: Koulibaly e Maksimovic, diffidati, salteranno il ritorno e a Salisburgo Ancelotti dovrà inventarsi una coppia di centrali tutta nuova con Chiriches e Luperto.