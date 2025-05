Europa League, finale tutta inglese: sarà Manchester United-Tottenham

BODO/GLIMT-TOTTENHAM 0-2 (agg. 1-5)

Tutto piuttosto facile anche per il Tottenham, che dopo il 3-1 dell’andata vince anche al ritorno in terra norvegese contro il Bodo/Glimt per 2-0. La prima frazione di gioco latita di occasioni, con i padroni di casa che provano ogni tanto a far partire il forcing arrembante per diminuire lo svantaggio dell’andata. Al duplice fischio le due squadre sono ancora sullo 0-0, ma le cose cambiano dopo l’intervallo: gli Spurs accelerano dopo l’ora di gioco, ipotecando la qualificazione nel giro di pochi minuti. Prima (al 63’) Solanke insacca l’1-0 sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi (al 69’) Pedro Porro mette in cassaforte partita e accesso alla finale con un grande destro diagonale da fuori area e da posizione defilata. Con questo 2-0 il Tottenham vola a Bilbao con il punteggio complessivo di 5-1, nulla da fare per il Bodo/Glimt.