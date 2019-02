Europa League, Eintracht e Salisburgo "esultano": "Felici dell'abbinamento"

22/02/2019

L'urna dell'Europa League è stata benevola con Inter e Napoli, ma a giudicare dai primi commenti, anche le loro avversarie, Eintracht Francoforte e Salisburgo, sembrano essere contente. "Abbiamo visto il sorteggio tutti insieme e siamo felici dell'abbinamento con l'Inter. Andremo a giocare in un bellissimo stadio, contro un grande club. E' sempre importante iniziare bene, con la sfida d'andata, ci va benissimo di giocarla in casa", ha detto Adolf Hutter, allenatore di tedeschi. "Davanti ai nostri tifosi dovremo fare bene conto una squadra importante come l'Inter: ce la giocheremo", ha aggiunto.