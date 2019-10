Wolfsberger-Roma, Fonseca: "Dzeko e Kolarov hanno bisogno di riposo"

VERSO WOLFSBERGER-ROMA

Dopo il convincente esordio europeo contro il Basaksehir, la Roma è attesa dalla trasferta in Austria contro il Wolfsberger. Si giocherà a Graz e gli austriaci hanno già sorpreso tutto andando a vincere in casa del Borussia Moenchengladbach alla prima giornata. Paulo Fonseca deve fare i conti con gli infortunati eccellenti come Pellegrini e Mkhitaryan, ma ottenere un successo sarebbe fondamentale per il proseguio del cammino europeo. Roma,"Dzeko è un vero leader

"Mi aspetto sicuramente una partita difficile contro un avversario che ha battuto il Borussia 4-0 - ha esordito in conferenza stampa il tecnico giallorosso -. E' evidente che sia una squadra di qualità e ho avuto modo di vedere la loro partita. E' una squadra aggressiva in fase difensiva e temibile in contropiede". Nonostante gli assenti illustri, non è scontato che due totem della Roma possano partire dalla panchina: "Non vi dirò se Dzeko e Kolarov partiranno titolari, lo vedrete prima della partita. Potrebbe succedere perché fino a questo momento hanno giocato tutti i minuti e hanno bisogno di tirare un po' il fiato".

Kalinic giocherà dal primo minuto come centravanti, ma la Roma vuole ottenere i tre punti per indirizzare la qualificazione: "Scenderemo in campo per vincere senza guardare troppo in là, bisogna vincere senza fare calcoli. Abbiamo qualche assente, ma ci sono giocatori che godono della mia fiducia e faremo una buona partita. Kalinic partirà dall'inizio, Zappacosta sta bene ma non è recuperato".

Lo stop di Mkhitaryan toglie esperienza internazionale ai giallorossi: "Da quando è arrivato lamentava un fastidio all'adduttore e con questa densità di partite era chiaro che potesse accusare qualcosa. Con l'Atalanta lo avevo tenuto fuori per precauzione e aveva recuperato, poi si è fatto male a Lecce. E' un normale risentimento muscolare".

Fonseca però si aspetta una sfida a ritmi elevati: "Nei giorni scorsi mi hanno paragonato questa squadra all'Atalanta. Sono forti nei duelli, ma non giocano uomo contro uomo a tutto campo. E' una squadra reattiva quando perde palla e si fa sentire nei duelli fisici. Non ho mai visto il Wolfsberger dal vivo, ma oggi giorno esistono tanti strumenti per analizzare le partite".

In Austria anche Smalling dovrebbe partire dalla panchina, l'ex Manchester United ha avuto un buon impatto con la nuova realtà: "Non giocava da tempo e ora ne ha fatte due di seguito - ha ricordato Fonseca -. Ha fatto bene, ma può migliorare come posizionamento rispetto alla linea difensiva. Con qualche accorgimento potrà aiutare i suoi compagni, anche se non ragiono in termini di coppie fisse di centrali ma in base agli uomini che possono servirmi in una determinata partita".

Resta un avversario mai affrontato, ma forse meno sottovalutato proprio in virtù del grande esordio vincente del Wolfsberger in Germania: "Abbiamo visto diverse partite e abbiamo preparato la nostra strategia. Sono rimasto sorpreso positivamente dal loro valore, ma è vero che al momento del sorteggio questa squadra era stata sottovalutata da molti".