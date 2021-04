Ten Hag: "Abbiamo imparato dalla gara di andata, siamo ottimisti"

L'Ajax dovrà compiere una piccola impresa per eliminare la Roma e volare alle semifinali di Europa League, ma Erik ten Hag non sembra troppo preoccupato. “Abbiamo imparato dalla gara d’andata, il risultato non è stato dalla nostra parte, ma siamo ottimisti, abbiamo lottato e siamo arrivati tante volte in area, al ritorno faremo altrettanto. Dipenderà dagli spazi che la Roma ci concederà, loro si difenderanno e dovremo adattarci al loro atteggiamento. Non c’è alcuna differenza nel giocare in casa o fuori, affronteremo la partita con questo spirito”, ha detto l'allenatore degli olandesi.