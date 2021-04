Roma, Fonseca: "Con l'Ajax gara più importante della stagione, non possiamo sbagliare"

VERSO ROMA-AJAX

Il tecnico portoghese alla vigilia dell'Europa League: "Sempre detto che la qualificazione non è chiusa"

Forte del 2-1 di Amsterdam, la Roma è a un passo dall'impresa di eliminare l'Ajax e qualificarsi alle semifinali di Europa League. "E' la partita più importante della stagione - ha spiegato in conferenza mister Fonseca - La qualificazione non è chiusa. Conosco la loro qualità e so che vengono qui per vincere, dobbiamo fare una partita perfetta se vogliamo passare. Tutti sappiamo che non possiamo sbagliare questa partita". Getty Images

LA CONFERENZA DI FONSECA

Che tipo di atteggiamento vuole vedere domani dalla sua squadra?

“Tutti noi sappiamo che magari è la partita più importante della stagione fino adesso. E’ importante capire che dall’altra parte c’è una squadra fortissima ed è importante non pensare alla partita di Amsterdam. Voglio una squadra che vuole lottare come se non ci fosse l’altra partita, come abbiamo visto nelle ultime due partite, che vuole lottare per vincere una partita difficile sapendo che anche l’Ajax è fortissima e vuole vincere. So che i ragazzi capiscono bene l’importanza di questo momento”.

L’Ajax ha una grande tradizione in trasferta in Europa. Che ne pensa?

“Per questo io ho sempre detto, anche dopo Amsterdam, che la qualificazione non è chiusa. Conosco la qualità dell’Ajax e so che vengono qui per vincere. Per noi è importante capire che i discorsi non sono chiusi, dobbiamo fare una partita perfetta se vogliamo passare”.

Calafiori ha sottolineato che non c’è coraggio per lanciare i giovani. Può giocare dall’inizio?

“Sì, giocherà domani. E’ entrato molto bene giovedì”.

Spesso andate in difficoltà con le chiusure sugli esterni.

“Sì, abbiamo preparato bene la partita concentrandoci sui dettagli difensivi. Dovremo difendere bene, loro sono molto forti in attacco”.

Ha preparato qualcosa per evitare i momenti di panico che capitano alla Roma?

“Tutti sappiamo che non possiamo sbagliare questa partita, dovremo essere concentrati e mentalmente equilibrati. Ad Amsterdam abbiamo avuto un momento di difficoltà in cui loro hanno segnato, ma la squadra è rimasta equilibrata e ha cambiato la partita”.

Che cosa pensa di Karsdorp?

“Sta facendo una grande stagione, ha grande fiducia. Ha spazio e modo per migliorare, ma sta facendo una grande stagione”.

Smalling può rientrare per fare l’ultimo mese di stagione?

“Ha iniziato ora il recupero individuale, penso sia vicino ma è una questione di fiducia da parte sua, se si sente bene o meno. Penso comunque sia vicino al rientro”.

La preoccupa la difficoltà vista col Bologna in uscita col pallone?

“L’Ajax pressa altissimo, in alcune fasi uomo contro uomo. Abbiamo preparato questo aspetto analizzando anche la gara col Bologna, nella quale siamo migliorati nel secondo tempo. Sarà importante con l’Ajax uscire dalla loro pressione. Abbiamo lavorato in questi giorni e siamo preparati per il loro pressing”.

Cambierà la partita dal punto di vista tecnico-tattico? Come arriva la squadra?

“Fisicamente e mentalmente stiamo bene, la squadra è motivata e ha capito l’importanza della partita. Strategicamente abbiamo preparato la partita come sempre, l’Ajax è molto forte a pressare ma abbiamo preparato la gara per non far fare all’Ajax quello che vuole”.