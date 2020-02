Serie A, la sesta classificata in Europa League Conference dal 2021/22

In attesa di una possibile Superlega europea in sostituzione della Champions League, la Uefa ha reso noti i criteri di qualificazione alla terza competizione europea che andrà ad affiancarsi ad Europa League e Champions dal 2021/22: l'Europa League Conference. A qualificarsi per questo nuovo torneo sarà la sesta classificata dei campionati europei, Serie A compresa. Invariate le altre posizioni: le prime quattro finiranno in Champions, quinta e vincente della coppa nazionale in Europa League.