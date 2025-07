Bologna, Immobile si presenta: "In Europa vogliamo fare strada, in Italia sogno il 5° titolo da capocannoniere"

La nuova vita italiana di Ciro Immobile. L'attaccante che ha fatto la storia con la maglia della Lazio, torna in Serie A, al Bologna, dopo una stagione trascorsa al Besiktas: “Mi sento ancora stimolato per il campionato italiano, avevo bisogno di nuovi stimoli. Quando ho ricevuto questa offerta non ho dovuto pensarci troppo, ho visto come ha giocato negli ultimi anni e mi è bastato. Porto tanta esperienza e spero di aiutare la squadra e il mister", ha raccontato la punta azzurra. Che poi ha provato a spiegarsi meglio “Cosa intendo per nuovi stimoli? Mi mancavano piccoli aspetti come i tifosi che mi caricavano prima delle partite“. Poi un bilancio sull'esperienza turca, da molti bollata come negativa: "Ho pur sempre fatto 20 gol, non proprio un disastro, nonostante un infortunio che mi ha dato problemi. Non riuscire a comunicare bene in alcune situazioni non mi ha certamente aiutato“.