Sedicesimi Europa League: le possibili avversarie di Milan, Napoli e Roma

En plein per l'Italia. Le tre squadre italiane impegnate in Europa League, Milan, Napoli e Roma, hanno tutte superato la fase a gironi della competizione vincendo il rispettivo raggruppamento. Nell'urna del sorteggio di Nyon dei sedicesimi di finale, per i ragazzi di Pioli, Gattuso e Fonseca non ci saranno le migliori squadre retrocesse dalla Champions League ma solo quelle che hanno chiuso al secondo posto il proprio girone in Europa League.