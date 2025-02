Porto, Anselmi: "La Roma è la Roma, dobbiamo toglierle tempo di gioco"

Il cammino europeo della Roma di Claudio Ranieri passa dal playoff di Europa League in casa del Porto. La formazione lusitana non sta vivendo un momento semplice in campionato e anche la stagione al di fuori dei confini nazionali non ha regalato grosse soddisfazioni fino a questo momento, con l'accesso allo spareggio raggiunto solo all'ultima giornata. Il nuovo tecnico, Martin Anselmi però punta molto su questo scontro diretto contro i giallorossi che lontano da casa faticano a trovare continuità: "Vedo i miglioramenti di partita in partita - ha commentato alla vigilia l'allenatore del Porto -, spero di vederne altri contro la Roma. Arriviamo al match con 24 ore in più per riposare, fondamentali per attuare la nostra idea di gioco che prevede uno sforzo fisico e mentale importante per pressare alto e recuperare palla velocemente".