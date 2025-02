Europa League: notte da dentro o fuori per la Roma contro il Porto

La squadra giallorossa ha un obiettivo ben preciso: superare il turno per garantirsi due ipotesi. La prima è un rematch con il Bilbao dopo l'1-1 nel girone. La seconda, ben più interessante, è quella di un euroderby con la Lazio, l'altra possibile avversaria in caso di qualificazione. A prescindere dal potenziale incrocio con la squadra di Baroni, quella di Ranieri ha il compito di tenere viva la speranza di un trionfo in Europa League, per portare a casa un trofeo solo sfiorato due anni fa a Budapest. Anche perché, dopo il disastro europeo, la quinta squadra in Champions è un miraggio e l'unico modo per tornare nell'Europa che conta, a questo punto, è vincere questa competizione.