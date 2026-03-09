Polemiche in Italia, designazioni top in Europa: arbitro italiano per Real-City

Sarà un fischietto italiano a dirigere l'attesissima sfida tra Real Madrid e Manchester City, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. La Uefa ha infatti affidato a Maurizio Mariani la conduzione del match in programma mercoledì sera alle ore 21:00 nella prestigiosa cornice del Santiago Bernabeu. Per l'arbitro della sezione di Aprilia si tratta di un ritorno illustre: è infatti la terza volta che si trova a dirigere i Blancos nella massima competizione europea. Una designazione di grande prestigio che conferma la caratura internazionale di Mariani, chiamato a gestire uno degli incroci più spettacolari e tesi del tabellone.